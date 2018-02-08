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Город

Ярославцы с плакатами смогут встретиться с Путиным

8 февраля 2018 17:40
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ОНФ, Ярославль, день выборов, выборы 2018

Общероссийский народный фронт и музей современной истории России запустили конкурс плакатов «День выборов». Принять участие в конкурсе может любой человек.

Конкурс не имеет цели агитировать за кого-либо, поэтому в плакатах не должно быть элементов агитации за того или иного кандидата или избирательное объединение, — уточнила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Вера Даргель. — Главное — показать, насколько важно принять участие в выборах.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сначала зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить на нём в специальную форму до 20 февраля изображение своего плаката. Все плакаты потом оценит специальная комиссия. Авторы 50 лучших работ получат подарки. Главным призом будет приглашение на медиаформум ОНФ, куда в последнее время регулярно приезжает президент России Владимир Путин.

Выборы президента России пройдут в этом году 18 марта. На пост главы государства на данный момент претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Борис Титов. Также желание стать кандидатом изъявлял Алексей Навальный, но не был допущен до выборов. Действующему президенту на выборах в Ярославской области поможет певец Денис Майданов.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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