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В центре Ярославля мужчине прострелили голову
8 февраля 2018 17:28
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Вчера вечером в центре Ярославля 41-летнему мужчине прострелили голову. Всё произошло в Кучерском переулке. Мужчина повздорил с незнакомым ему 53-летним прохожим. У последнего при себе оказался травматический пистолет, из которого он выстрелил в голову незнакомцу.
— Пострадавший попал в больницу с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В Ярославле, похоже, у каждого второго травмат. Недавно в Ярославле мужчина открыл огонь по буфетчице.
Фото: УМВД по Ярославской области
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