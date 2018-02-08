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Город

В центре Ярославля мужчине прострелили голову

8 февраля 2018 17:28
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оружие, Ярославль, травматический пистолет

Вчера вечером в центре Ярославля 41-летнему мужчине прострелили голову. Всё произошло в Кучерском переулке. Мужчина повздорил с незнакомым ему 53-летним прохожим. У последнего при себе оказался травматический пистолет, из которого он выстрелил в голову незнакомцу.

— Пострадавший попал в больницу с травмой головы. Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В Ярославле, похоже, у каждого второго травмат. Недавно в Ярославле мужчина открыл огонь по буфетчице.

Анна Лурье
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Фото: УМВД по Ярославской области
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