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Брали всё, что под руку попадётся: двое мужчин обчищали офисные здания в центре Ярославля
8 февраля 2018 16:43
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В Ярославле судили двоих мужчин, которые обчищали офисные здания в центре города. Воры брали все представляющие хоть какую-то материальную ценность предметы: от офисной и бытовой техники до одежды. Они совершили 15 налётов на офисы, салоны красоты, агентства недвижимости и небольшие магазины.
— Все преступления совершались вечером и ночью. Мужчины освободились из тюрьмы совсем недавно. Они полностью признали свою вину. Суд назначил подсудимым наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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