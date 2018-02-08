Брали всё, что под руку попадётся: двое мужчин обчищали офисные здания в центре Ярославля

Мужчины обокрали 15 офисных зданий

В Ярославле судили двоих мужчин, которые обчищали офисные здания в центре города. Воры брали все представляющие хоть какую-то материальную ценность предметы: от офисной и бытовой техники до одежды. Они совершили 15 налётов на офисы, салоны красоты, агентства недвижимости и небольшие магазины.

— Все преступления совершались вечером и ночью. Мужчины освободились из тюрьмы совсем недавно. Они полностью признали свою вину. Суд назначил подсудимым наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.