Перед Днём Победы в Левцово откроют двухметровый памятник авиатехникам

Над памятником работает скульптор Елена Пасхина

Памятник авиатехникам откроют на аэродроме Левцово под Ярославлем 5 мая. Прототипом памятника стал авиатехник Макарыч из фильма «В бой идут одни старики», которого сыграл актер Алексей Смирнов, родившийся в Данилове Ярославской области. Алексей Смирнов был фронтовиком и дважды кавалером ордена Славы.

Автором памятника стала Елена Пасхина.

— Памятников авиатехникам практически нет в России, да и актер, фронтовик Алексей Смирнов заслуживает того, чтобы о нем помнили наши дети и внуки, — рассказал руководитель проекта Михаил Скворцов. — На открытие памятника мы хотим пригласить симфонический оркестр, чтобы он исполнил знаменитую «Смуглянку» из фильма «В бой идут одни старики».

Двухметровую скульптуру поставят на постамент на перроне аэродрома. Будет казаться, что «Макарыч» как бы встречает и провожает пилотов.