|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сломлен, но не побеждён: у маршрутки в Ярославле на ходу оторвалась дверь
8 февраля 2018 15:19
4 730 18
По истине неловкий случай произошёл сегодня в ярославской маршрутке. У микроавтобуса оторвалась дверь прямо на дороге.
— Когда уже будет решена проблема с общественным транспортом, маршрутки уже при движении ломаются, — возмутилась пассажирка Александра, увидевшая происходящее.
Дверь отвалилась у микроавтобуса на маршруте №47, который принадлежит частному перевозчику. Как стало известно 76.ru, свой транспорт согласно требованиям мэрии о маршрутках он ещё не менял. А накануне в Ярославле пазик зажал в дверях ногу пассажирки и провез женщину по земле.
Фото: Читатель 76.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров