Сломлен, но не побеждён: у маршрутки в Ярославле на ходу оторвалась дверь

По истине неловкий случай произошёл сегодня в ярославской маршрутке. У микроавтобуса оторвалась дверь прямо на дороге.

— Когда уже будет решена проблема с общественным транспортом, маршрутки уже при движении ломаются, — возмутилась пассажирка Александра, увидевшая происходящее.

Дверь отвалилась у микроавтобуса на маршруте №47, который принадлежит частному перевозчику. Как стало известно 76.ru, свой транспорт согласно требованиям мэрии о маршрутках он ещё не менял. А накануне в Ярославле пазик зажал в дверях ногу пассажирки и провез женщину по земле.