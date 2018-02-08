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Город

Борщевик и Чемпионушка: в центре Ярославля выставили масленичных кукол

8 февраля 2018 15:10
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куклы, Ярославль, Главная Масленица страны

В сквере на улице Андропова за часовней Александра Невского сегодня поставили масленичных кукол. Это куклы — участницы конкурса «Краса Масленица-2018».

 

Есть здесь и традиционные масленицы, и авторские.


— Масленицы простоят у фонтанов до 18 февраля, — рассказали в мэрии. — Эксперты конкурса будут оценивать мастерство в технике исполнения, совершенство самой конструкции, а также отдельные детали.


Куклы в этом году получились самые разные. Многие в основу своей масленицы взяли символ солнца — часть эмблемы ярославских масленичных гуляний. Не смогли обойти стороной и грядущий Чемпионат мира по футболу — масленицы Апполинария Забивалова и Чемпионушка готовы поддержать спортсменов. Масленицу из «блинов» сделали во дворце культуры «Радий», Ярославский педагогический колледж сделал масленицу-учительницу. Есть на выставке и арт-кукла, которая сильно отличается своим минималистическим стилем — «Ярилина дочь» сделана из высохшего борщевика, украшенного жёлтыми и оранжевыми лентами.


Посмотреть на кукол и сфотографироваться с ними можно будет до конца масленичных гуляний, они простоят в сквере до 18 февраля.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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