Борщевик и Чемпионушка: в центре Ярославля выставили масленичных кукол

На улице Андропова у фонтанов расселись по сугробам масленичные куклы

В сквере на улице Андропова за часовней Александра Невского сегодня поставили масленичных кукол. Это куклы — участницы конкурса «Краса Масленица-2018».

Есть здесь и традиционные масленицы, и авторские.

Масленицу из «блинов» сделали во дворце культуры «Радий».



— Масленицы простоят у фонтанов до 18 февраля, — рассказали в мэрии. — Эксперты конкурса будут оценивать мастерство в технике исполнения, совершенство самой конструкции, а также отдельные детали.

Зоренька из Ростова



Куклы в этом году получились самые разные. Многие в основу своей масленицы взяли символ солнца — часть эмблемы ярославских масленичных гуляний. Не смогли обойти стороной и грядущий Чемпионат мира по футболу — масленицы Апполинария Забивалова и Чемпионушка готовы поддержать спортсменов. Масленицу из «блинов» сделали во дворце культуры «Радий», Ярославский педагогический колледж сделал масленицу-учительницу. Есть на выставке и арт-кукла, которая сильно отличается своим минималистическим стилем — «Ярилина дочь» сделана из высохшего борщевика, украшенного жёлтыми и оранжевыми лентами.

К Чемпионату мира готовы!



Посмотреть на кукол и сфотографироваться с ними можно будет до конца масленичных гуляний, они простоят в сквере до 18 февраля.

Масленицы поселились возле фонтанов на десять дней

На создание Апполинарии Забиваловой вдохновил грядущий Чемпионат мира по футболу

Арт-масленица из борщевика

Многие за основу кукол взяли символ солнца

В сквере выстроилось около сотни масленичных кукол

Масленица — первая учительница