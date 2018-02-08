Новым главврачом ярославской онкобольницы стал преподаватель военно-полевой хирургии

В ярославской онкологической больнице к работе приступил новый главный врач

Новым главным врачом ярославской областной онкологической больницы назначили приехавшего из Томской области специалиста Льва Кудякова.

— Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, — отметил Лев Кудяков заслуги ярославского медицинского учреждения.

У самого Кудякова тоже немало заслуг. Он лично разработал и внедрил алгоритм оказания медпомощи онкобольным. Под его контролем внедрялся проект «Поликлиника без очередей». Кроме того, он является автором двух патентов на изобретения. Он написал 30 статей в отечественных и зарубежных изданиях.

Лев Кудяков закончил СибГМУ по специализации «лечебное дело», субординатуру по хирургии. В течение двух с половиной лет работал на должностях младшего и среднего медперсонала в учреждениях здравоохранения, параллельно — руководил коммерческой структурой. В 1997–1998 годах был ассистентом кафедры военно-полевой хирургии ВМФ СибГМУ на базе военного госпиталя города Северска в качестве заведующего экспериментальной лабораторией, преподавателя военно-полевой хирургии. С 2007 по 2012 год работал главным врачом в местной поликлинике. Теперь он продолжит свою карьеру в ярославской онкобольнице.

В этом году в Ярославле наконец начнут строить хирургический корпус для онкологической больницы. Открыть его для работы планируют в 2021 году. При этом недавно здесь закрыли одно из важнейших отделений.