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Новым главврачом ярославской онкобольницы стал преподаватель военно-полевой хирургии
8 февраля 2018 14:17
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Новым главным врачом ярославской областной онкологической больницы назначили приехавшего из Томской области специалиста Льва Кудякова.
— Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, — отметил Лев Кудяков заслуги ярославского медицинского учреждения.
У самого Кудякова тоже немало заслуг. Он лично разработал и внедрил алгоритм оказания медпомощи онкобольным. Под его контролем внедрялся проект «Поликлиника без очередей». Кроме того, он является автором двух патентов на изобретения. Он написал 30 статей в отечественных и зарубежных изданиях.
Лев Кудяков закончил СибГМУ по специализации «лечебное дело», субординатуру по хирургии. В течение двух с половиной лет работал на должностях младшего и среднего медперсонала в учреждениях здравоохранения, параллельно — руководил коммерческой структурой. В 1997–1998 годах был ассистентом кафедры военно-полевой хирургии ВМФ СибГМУ на базе военного госпиталя города Северска в качестве заведующего экспериментальной лабораторией, преподавателя военно-полевой хирургии. С 2007 по 2012 год работал главным врачом в местной поликлинике. Теперь он продолжит свою карьеру в ярославской онкобольнице.
В этом году в Ярославле наконец начнут строить хирургический корпус для онкологической больницы. Открыть его для работы планируют в 2021 году. При этом недавно здесь закрыли одно из важнейших отделений.
Фото: Законодательная Дума Томской области
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