Стало известно, сколько стоил новый бренд Ярославской области

Так выглядит новый туристический бренд Ярославской области

Сегодня представили новый туристический бренд Ярославской области под лозунгом «Ярославия — среднерусская гардарика». Необычное название объяснили нацеленностью на европейских гостей.

— Слово «гардарика» хорошо позиционируется для европейского туриста, — объяснил один из авторов бренда, заведующий кафедрой массовых коммуникаций в академии «Мубинт» Валентин Степанов. — Корень «гард» сродни с немецким, нормандским и романским языками. Это и дом, и город и огород.

Гардарикой в средние века в Европе называли Русь, что означало — страна городов русских. Новый логотип бренда уже примерили для ярославской Масленицы и других событий. На его создание потратили 1 миллион 380 тысяч рублей.

— Москва создавала бренд за 4 миллиона рублей, Санкт-Петербург за 12, а Новосибирск за 50 миллионов, — рассказала директор департамента туризма Ярослаской области Юлия Рыбакова. — Мы старались создась бренд, который должен не обманывать ожидания, а оставлять след в сердце.