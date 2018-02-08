|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Стало известно, сколько стоил новый бренд Ярославской области
8 февраля 2018 13:50
2 246 15
Сегодня представили новый туристический бренд Ярославской области под лозунгом «Ярославия — среднерусская гардарика». Необычное название объяснили нацеленностью на европейских гостей.
— Слово «гардарика» хорошо позиционируется для европейского туриста, — объяснил один из авторов бренда, заведующий кафедрой массовых коммуникаций в академии «Мубинт» Валентин Степанов. — Корень «гард» сродни с немецким, нормандским и романским языками. Это и дом, и город и огород.
Гардарикой в средние века в Европе называли Русь, что означало — страна городов русских. Новый логотип бренда уже примерили для ярославской Масленицы и других событий. На его создание потратили 1 миллион 380 тысяч рублей.
— Москва создавала бренд за 4 миллиона рублей, Санкт-Петербург за 12, а Новосибирск за 50 миллионов, — рассказала директор департамента туризма Ярослаской области Юлия Рыбакова. — Мы старались создась бренд, который должен не обманывать ожидания, а оставлять след в сердце.
Фото: Анна Елкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров