Полиция разберётся, кто забросил машину ярославца на крышу гаража

Машина до сих пор стоит на крыше

Ярославец, чью машину сосед перетащил на крышу гаража, написал заявление в полицию.

Инцидент произошёл в прошедшие выходные. Двое мужчин не могли поделить одно парковочное место на улице Жукова, 2. Тогда один решил другому отомстить. Вызвал спецтехнику, которая и забросила машину на гараж.

Мы пришли в этот двор и своими глазами увидели: машина до сих пор стоит на крыше. По всей видимости, владелец автомобиля не собирается тратить собственные денежки, чтобы вернуть его на место.

— Владелец машины написал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.