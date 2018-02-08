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Серьёзное ДТП на Октябрьском мосту: гигантская пробка в обе стороны
8 февраля 2018 13:25
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На Октябрьском мосту серьёзное ДТП, которое парализовало движение в обе стороны. Столкнулись грузовик и две легковушки.
— Стоят оба ряда, за Волгу и в центр, — написал в паблике «Первый Ярославский автопортал» Евгений Берегов.
— Центр встал наглухо, — рассказывает Андрей Климушкин.
Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Автовладельцы советуют всем объезжать пробку по новому мосту. Похоже, она ещё не скоро рассосётся.
Фото: Евгений Берегов/Vk.com, Евгений Берегов
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