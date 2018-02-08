Серьёзное ДТП на Октябрьском мосту: гигантская пробка в обе стороны

Пробку лучше объезжать по Юбилейному мосту

На Октябрьском мосту серьёзное ДТП, которое парализовало движение в обе стороны. Столкнулись грузовик и две легковушки.

— Стоят оба ряда, за Волгу и в центр, — написал в паблике «Первый Ярославский автопортал» Евгений Берегов.

— Центр встал наглухо, — рассказывает Андрей Климушкин.

Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Автовладельцы советуют всем объезжать пробку по новому мосту. Похоже, она ещё не скоро рассосётся.