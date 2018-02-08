Их осталось восемь: Центризбирком определился с кандидатами в президенты РФ

Изначально желание стать главой государства изъявили 38 претендентов

К участию в выборах президента РФ Центризбирком России допустил восемь кандидатов, сообщает ТАСС. Семь — от политических партий и одного самовыдвиженца.

За пост главы государства поборются: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Для регистрации кандидатами самовыдвиженцы должны были собрать и сдать до 31 января не менее 300 тысяч подписей, а представители политических партий — не менее 100 тысяч. По данным Центризбиркома, ни у кого из кандидатов, сдавших подписи, при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены. Владимир Жириновский и Павел Грудинин были зарегистрированы первыми, ещё в январе.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.