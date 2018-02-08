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Город

У мамы, позволившей сожителю избить до полусмерти дочку, отобрали всех детей

8 февраля 2018 13:23
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криминал, скандал, Борисоглебский

Ярославское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении органов опеки и попечительства в посёлке Ярославской области. Сотрудники службы, по мнению следователей, недоглядели за семьёй, где мужчина жестоко избил двухлетнюю девочку. Выяснилось, что семья уже попадала в поле зрения органов профилактики и считалась неблагополучной, и за ними нужно было следить крайне пристально.

— Ребёнок до сих пор находится в больнице, — сообщили медики. — Состояние девочки по-прежнему крайне тяжёлое.

Кроме того, маму лишили родительских прав и отобрали у неё всех детей. Всего у неё их трое, включая малышку, которая сейчас находится в больнице.

В январе этого года девочку избил до состояния комы 25-летний сожитель женщины, когда остался дома с ребёнком. При задержании он объяснил, что лупил малышку в воспитательных целях. Известно, что избивал ребёнка он как минимум 14 раз.

Михаил Контуев
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