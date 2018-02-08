Больно до слёз: из-за ледяных кочек ярославна на пешеходном переходе упала под колёса машин

Женщина сидит и плачет на остановке

Господа коммунальщики, уже и правда не смешно, а больно. Причём до слёз. На площади Труда женщина, поскользнувшись на ледяных кочках, упала прямо на проезжую часть и сильно повредила ногу.

— Она переходила дорогу на зелёный свет, поскользнулась и упала. Женщина даже не смогла самостоятельно встать. Она, бедная, стала руками помогать себе, чтобы отползти на тротуар, ведь машинам уже загорелся зелёный. К ней подбежали две женщины, помогли. Пересадили её на лавочку. Пострадавшая сидит, ревёт от боли. Похоже, ногу сломала. Ей вызвали скорую, — рассказывает очевидец событий Марина Павлова.

Автовладельцы уже давно знают: за испорченную на ямах машину с мэрии деньги стрясти можно. И даже нужно. А могут ли пешеходы рассчитывать на компенсацию морального и материального вреда?

— Если человек пострадал на пешеходном переходе – ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и не чищена и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будет указан адрес, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Не лишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд. На моей практике было два таких случая, когда пешеходы получали травму на скользкой дороге. В обоих случаях им удалось отсудить деньги у мэрии, — рассказывает юрист Евгений Магунов.