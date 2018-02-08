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Подробности ДТП с внедорожником под Петровском: погиб 42-летний москвич и пострадали пассажиры
8 февраля 2018 12:37
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В сводках ГИБДД появились уточнённые данные по вчерашнему ДТП, которое случилось в Ярославской области на трассе М-8 под посёлком Петровск.
— Погибший водитель «Тойоты» был 42-летним жителем Москвы, — сказано в уточнённой информации. — Кроме него в иномарке ехали ещё люди — два человека получили травмы разной степени тяжести.
Авария произошла вчера около 16 часов на трассе М-8 в 500 метрах в сторону Ярославля от посёлка Петровск. Водитель «Тойоты» выехал для обгона на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в фуру. Свидетельства очевидцев и фотографии с места ДТП — в нашем материале.
Фото: Лёшка Боровиков/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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