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Город

Подробности ДТП с внедорожником под Петровском: погиб 42-летний москвич и пострадали пассажиры

8 февраля 2018 12:37
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ДТП, происшествия, авария, Петровск

В сводках ГИБДД появились уточнённые данные по вчерашнему ДТП, которое случилось в Ярославской области на трассе М-8 под посёлком Петровск.

— Погибший водитель «Тойоты» был 42-летним жителем Москвы, — сказано в уточнённой информации. — Кроме него в иномарке ехали ещё люди — два человека получили травмы разной степени тяжести.

Авария произошла вчера около 16 часов на трассе М-8 в 500 метрах в сторону Ярославля от посёлка Петровск. Водитель «Тойоты» выехал для обгона на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в фуру. Свидетельства очевидцев и фотографии с места ДТП — в нашем материале.

Михаил Контуев
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Фото: Лёшка Боровиков/Первый ярославский автопортал/Vk.com
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