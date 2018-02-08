Подробности ДТП с внедорожником под Петровском: погиб 42-летний москвич и пострадали пассажиры

Водитель иномарки в ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью

В сводках ГИБДД появились уточнённые данные по вчерашнему ДТП, которое случилось в Ярославской области на трассе М-8 под посёлком Петровск.

— Погибший водитель «Тойоты» был 42-летним жителем Москвы, — сказано в уточнённой информации. — Кроме него в иномарке ехали ещё люди — два человека получили травмы разной степени тяжести.

Авария произошла вчера около 16 часов на трассе М-8 в 500 метрах в сторону Ярославля от посёлка Петровск. Водитель «Тойоты» выехал для обгона на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в фуру. Свидетельства очевидцев и фотографии с места ДТП — в нашем материале.