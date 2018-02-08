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Автоворы выставили на сайт объявлений угнанную машину

8 февраля 2018 11:56
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авто, полиция, Ярославль

В Ярославле в полицию обратился мужчина, у которого в Дзержинском районе угнали «Фольксваген».

Полицейские задержали двух парней 19 и 20 лет. Те рассказали, что гуляли по улицам в Брагино и увидели припаркованную машину с открытой водительской дверью. В салоне авто были ключи и документы на автомобиль. Недолго думая парни уехали на этой машине, а затем разместили объявление о её продаже в интернете. Покупатель на машину нашелся быстро, ведь угонщики попросили за неё всего 100 тысяч.

— Сейчас машину изъяли, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Угонщики во всём сознались.

Против парней возбудили уголовное дело по статье «Кража», полиция продолжает расследование.

Бывают и более романтические мотивы для угона. В конце января житель Ярославской области угнал у коллеги авто, чтобы покатать девушку.

Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева
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