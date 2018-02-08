Мэрия не ожидала: желающих проехать по «снежному билету» оказалось в два раза больше

Акция «снежный билет» с каждым разом становится всё популярнее

После последнего снегопада, который прошёл в Ярославле в начале февраля, многие автомобилисты воспользовались «снежным билетом».

— Количество горожан, пересевших с автомобилей на общественный транспорт, превысило наши прогнозы в два раза, — признались в мэрии Ярославля.

В пользование редакции 76.ru попали статистические данные, которые транспортники передали властям.

— По «снежному билету» 5 февраля проехали в общественном транспорте 15381 человек, а 6 февраля — 21062 человека, — говорится в отчёте.

Это намного больше, чем было раньше. Для примера, 31 января, когда в Ярославле также вводили «снежный билет», им воспользовались 3016 человек.

«Снежный билет» вводят в Ярославле уже третий год подряд в те дни, когда нужно чистить дороги от снега. Это делается для того, чтобы автомобилисты оставляли свои машины на парковках и днём не занимали обочины на улицах города.

Мэр города Владимир Слепцов, в свою очередь ответил всем горожанам, которые считают, что город от снега чистят не очень качественно. Он опубликовал видеодоказательство того, что работы делают на славу.