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Мэрия не ожидала: желающих проехать по «снежному билету» оказалось в два раза больше
8 февраля 2018 10:56
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После последнего снегопада, который прошёл в Ярославле в начале февраля, многие автомобилисты воспользовались «снежным билетом».
— Количество горожан, пересевших с автомобилей на общественный транспорт, превысило наши прогнозы в два раза, — признались в мэрии Ярославля.
В пользование редакции 76.ru попали статистические данные, которые транспортники передали властям.
— По «снежному билету» 5 февраля проехали в общественном транспорте 15381 человек, а 6 февраля — 21062 человека, — говорится в отчёте.
Это намного больше, чем было раньше. Для примера, 31 января, когда в Ярославле также вводили «снежный билет», им воспользовались 3016 человек.
«Снежный билет» вводят в Ярославле уже третий год подряд в те дни, когда нужно чистить дороги от снега. Это делается для того, чтобы автомобилисты оставляли свои машины на парковках и днём не занимали обочины на улицах города.
Мэр города Владимир Слепцов, в свою очередь ответил всем горожанам, которые считают, что город от снега чистят не очень качественно. Он опубликовал видеодоказательство того, что работы делают на славу.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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