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Для Ярославской области придумали новый бренд и сувениры
8 февраля 2018 10:36
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В Ярославской области официально представили новый бренд с лозунгами — «Ярославия — украшение России» и «Ярославия — древнерусская гардарика». Впервые его используют уже на Масленице, на праздник подготовят сувениры с новым брендом.
Фото: Анна Елкина
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