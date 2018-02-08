Для Ярославской области придумали новый бренд и сувениры

Такой Ярославская область предстанет перед туристами

В Ярославской области официально представили новый бренд с лозунгами — «Ярославия — украшение России» и «Ярославия — древнерусская гардарика». Впервые его используют уже на Масленице, на праздник подготовят сувениры с новым брендом.



— Над его созданием мы работали полгода. Слово «гардарика» хорошо позиционируется для европейского туриста, — объяснила необычный слоган бренда директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Особым сувениром Ярославии станет карманное зеркальце.



Основные цвета бренда: охра, бирюзовый, золотой и синий. Авторы бренда утверждают, что они подчеркивают ценность и значимость, экологичность нашей области.