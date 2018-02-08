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Город

Для Ярославской области придумали новый бренд и сувениры

8 февраля 2018 10:36
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сувениры, Ярославль, туризм

В Ярославской области официально представили новый бренд с лозунгами — «Ярославия — украшение России» и «Ярославия — древнерусская гардарика». Впервые его используют уже на Масленице, на праздник подготовят сувениры с новым брендом.

— Над его созданием мы работали полгода. Слово «гардарика» хорошо позиционируется для европейского туриста, — объяснила необычный слоган бренда директор областного департамента туризма Юлия Рыбакова. — Особым сувениром Ярославии станет карманное зеркальце.

Основные цвета бренда: охра, бирюзовый, золотой и синий. Авторы бренда утверждают, что они подчеркивают ценность и значимость, экологичность нашей области.

Анна Елкина
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Фото: Анна Елкина
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