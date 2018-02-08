Утром всё Брагино встало в огромную многочасовую пробку: в чём причина

Из Брагино сегодня не выехать

Жители Брагино сегодня почувствовали себя москвичами. Но, к сожалению, дело не в больших зарплатах, а в больших пробках, которые были сегодня, похоже, на всех улицах Дзержинского района. В это утро корреспондент 76.ru добрался до работы за два часа. Обычно этот путь занимает минут 40.

Тутаевское шоссе еле ползло от 9-й больницы. Ленинградский проспект, чего не было уже давно, от улицы Волгоградская. Те, кто подумал, что схитрил и свернул на улицу Труфанова, пожалели: там, чтобы проехать одну остановку, потребовалось не меньше получаса. «Наверное, там авария», — такая была первая мысль. Но нет. Просто один нескончаемый поток машин ехал по направлению в центр. И вставал на светофорах, натыканных через каждые два метра. А ещё между ними пешеходные переходы.

Настоящий ад начался в районе «Рио» на Тутаевском. В том самом месте, где три дороги сходятся в одну. Там даже трудно было посчитать, сколько рядов из транспорта тянулось в сторону центра, поскольку эти ряды постоянно перестраивались, передвигались и перетасовывались между собой.

На проспекте Октября сейчас пробка вплоть до остановки НИИМСК. На Полушкиной роще не легче. Там в районе автомобильного центра «Субару» ДТП.

— Две машины столкнулись так, что заняли почти всю полосу, движущуюся в сторону «Красного маяка», — передают водители, застрявшие в пробке.

Почему в городе такие бешеные пробки? Понятно, что количество машин увеличилось в разы. Но ведь не только это является причиной бесконечного трафика.

— Здесь комплексная проблема. Во-первых, лишний трафик из района в район. Если бы люди работали в своих районах, а не преимущественно в центре, такого бы не было. Во-вторых, лихачи. На многочисленных видеозаписях в интернете мы наглядно можем увидеть, как один обочечник тормозит весь поток. В-третьих, действительно серьёзно возросшее количество трафика. Дороги были спроектированы под определённую нагрузку. Пешеходные переходы… Неплохо бы их сделать подземными, — рассуждает председатель ярославского отделения «Федерации автовладельцев России» Темур Абдуллаев.

Определённо с организацией дорожного движения в Ярославле надо что-то делать. И чем быстрее, тем лучше. Районы постоянно развиваются, строятся новые дома. Но дороги какими были 50 лет назад, такими остались и сейчас.