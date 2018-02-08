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Ярославский магазин рассчитался с заводом кольцами и серьгами
8 февраля 2018 10:20
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Украшения из драгоценных металлов: кольца, серьги и цепочки арестовали в ярославском ювелирном магазине судебные приставы в прошлом году.
Организация накопила большой долг перед поставщиком. Магазин был должен ювелирному заводу 460 тысяч рублей и никак не мог рассчитаться. Дело дошло до суда. Чтобы вернуть долг, пришлось привлекать судебных приставов.
— Арест имущества, произведенный в конце 2017 года, не повлиял на должника, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Задолженность осталась непогашенной.
Ювелирный завод решил больше не ждать и забрал арестованные украшения в счет погашения долга.
Фото: Александра Савельева
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