Ярославский магазин рассчитался с заводом кольцами и серьгами

Возвращать долг пришлось с приставами

Украшения из драгоценных металлов: кольца, серьги и цепочки арестовали в ярославском ювелирном магазине судебные приставы в прошлом году.

Организация накопила большой долг перед поставщиком. Магазин был должен ювелирному заводу 460 тысяч рублей и никак не мог рассчитаться. Дело дошло до суда. Чтобы вернуть долг, пришлось привлекать судебных приставов.

— Арест имущества, произведенный в конце 2017 года, не повлиял на должника, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Задолженность осталась непогашенной.

Ювелирный завод решил больше не ждать и забрал арестованные украшения в счет погашения долга.