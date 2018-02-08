Китайская легковушка влетела под фуру: водитель попал в больницу

Автомобиль въехал под фуру

В Ярославском районе в поселке Лучинское возле дома 23А произошло ДТП.

Легковой автомобиль «Джили» въехал под фуру «Мерседес». Китайская легковушка буквально заехала под прицеп фуры. Машине смяло весь капот и разбило лобовое стекло.

Сообщение об этом поступило в МЧС 7 февраля около 17 часов.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи.

— В аварии пострадал водитель «Джили», — сообщили в пресс-службе МЧС. — Он ехал один, без пассажиров. Мужчину доставили в больницу.

ДТП произошло в поселке Лучинское

Вчера в Ярославской области еще одна машина столкнулась с фурой. Там все закончилось гораздо хуже: водитель джипа «Ленд-Крузер» погиб.