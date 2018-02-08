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Акции сидящего в колонии экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина отдали заводу
8 февраля 2018 09:38
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Ярославские судебные приставы нашли способ, как сидящий в колонии экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин может хоть частично оплатить свой уголовный штраф. Служба добралась до его акций НПО «Сатурн», которыми он владел.
Приставы забрали больше 10 миллионов акций и выставили их на торги (по 38 копеек за акцию). Однако желающих выкупить ценные бумаги предприятия не нашлось.
— В связи с тем, что имущество не реализовалось на торгах, акции забрал взыскатель — «Научно-производственное объединение Сатурн», — сообщили судебные приставы. — Так, 10 012 500 акций на общую стоимость 2 877 645 рублей перешли заводу.
Лишился экс-мэр и своего автомобиля — дорогой внедорожник тоже арестовали приставы. В отношении Юрия Ласточкина у судебных приставов находится несколько производств на сумму более 200 миллионов рублей.
23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Юрий Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей.
Фото: Александр Погорелов
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