Акции сидящего в колонии экс-мэра Рыбинска Юрия Ласточкина отдали заводу

Юрий Ласточкин выплачивает долги из-за решётки

Ярославские судебные приставы нашли способ, как сидящий в колонии экс-мэр Рыбинска Юрий Ласточкин может хоть частично оплатить свой уголовный штраф. Служба добралась до его акций НПО «Сатурн», которыми он владел.

Приставы забрали больше 10 миллионов акций и выставили их на торги (по 38 копеек за акцию). Однако желающих выкупить ценные бумаги предприятия не нашлось.

— В связи с тем, что имущество не реализовалось на торгах, акции забрал взыскатель — «Научно-производственное объединение Сатурн», — сообщили судебные приставы. — Так, 10 012 500 акций на общую стоимость 2 877 645 рублей перешли заводу.

Лишился экс-мэр и своего автомобиля — дорогой внедорожник тоже арестовали приставы. В отношении Юрия Ласточкина у судебных приставов находится несколько производств на сумму более 200 миллионов рублей.

23 сентября 2015 года экс-глава Рыбинска Юрий Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу 140 млн рублей.