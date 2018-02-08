Мэр Ярославля опубликовал видеодоказательство хорошей чистки дорог от снега

Многие ярославцы считают, что дороги и дворы почистили от снега не очень хорошо

Мэр Ярославля Владимир Слепцов ответил всем недовольным уборкой города от снега — градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с камер городской системы видеонаблюдения. На кадрах в ускоренном режиме показано, как дорожная техника и дворники чистят разные места в городе от снега, а также некоторые улицы и площади в формате «до» и «после».

— Сколько же снега все-таки принес нам циклон, — сказал Владимир Слепцов. — Работа по очистке города велась в усиленном режиме. Доказательство тому — видеоподборка с камер наблюдения.

За первые дни февраля в Ярославле выпало 124% месячной нормы осадков, высота свежевыпавшего снега составила 45 см. Основной вклад в снежную аномалию внес сильный продолжительный снегопад с 3 по 5 февраля.

А какие еще сюрпризы преподнесет ярославцам погода в ближайшие дни, можно прочитать в материале «Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега».