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Мэр Ярославля опубликовал видеодоказательство хорошей чистки дорог от снега
8 февраля 2018 08:30
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов ответил всем недовольным уборкой города от снега — градоначальник опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео с камер городской системы видеонаблюдения. На кадрах в ускоренном режиме показано, как дорожная техника и дворники чистят разные места в городе от снега, а также некоторые улицы и площади в формате «до» и «после».
— Сколько же снега все-таки принес нам циклон, — сказал Владимир Слепцов. — Работа по очистке города велась в усиленном режиме. Доказательство тому — видеоподборка с камер наблюдения.
За первые дни февраля в Ярославле выпало 124% месячной нормы осадков, высота свежевыпавшего снега составила 45 см. Основной вклад в снежную аномалию внес сильный продолжительный снегопад с 3 по 5 февраля.
А какие еще сюрпризы преподнесет ярославцам погода в ближайшие дни, можно прочитать в материале «Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега».
Фото: Александра Савельева
Видео: Владимир Слепцов/Vk.com
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