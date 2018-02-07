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«Едет прямо по людям»: в интернете обсуждают видео, где «Ситроен» ездит по тротуару
7 февраля 2018 18:49
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В Ярославле автомобилисты сняли на видео «Ситроен», который проехал по тротуару на улице Загородный сад от больницы имени Соловьёва до проспекта Октября.
— Водитель легковушки включил аварийку и медленно поехал по пешеходной дорожке, — рассказали очевидцы. — Людям приходилось обходить его по сугробам.
Сейчас видеоролик с этой иномаркой активно обсуждают в интернете. Пользователи социальных сетей намерены отправить снятые кадры в ГИБДД.
— Это наглость без предела, — возмущаются люди в соцсетях. — Он же едет прямо по людям.
В интернете обсуждают ещё три видеоролика на дорожную тему, которые были сняты в Ярославле. Речь идёт о том, как коммунальщики перепарковали руками машину, мешающую чистить снег; как грейдер наехал на легковушку и как «Хаммер» снёс дорожный знак.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Видео: Подслушано в Ярославле/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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