«Едет прямо по людям»: в интернете обсуждают видео, где «Ситроен» ездит по тротуару

Людям приходилось обходить иномарку по сугробам

В Ярославле автомобилисты сняли на видео «Ситроен», который проехал по тротуару на улице Загородный сад от больницы имени Соловьёва до проспекта Октября.

— Водитель легковушки включил аварийку и медленно поехал по пешеходной дорожке, — рассказали очевидцы. — Людям приходилось обходить его по сугробам.

Сейчас видеоролик с этой иномаркой активно обсуждают в интернете. Пользователи социальных сетей намерены отправить снятые кадры в ГИБДД.

— Это наглость без предела, — возмущаются люди в соцсетях. — Он же едет прямо по людям.

В интернете обсуждают ещё три видеоролика на дорожную тему, которые были сняты в Ярославле. Речь идёт о том, как коммунальщики перепарковали руками машину, мешающую чистить снег; как грейдер наехал на легковушку и как «Хаммер» снёс дорожный знак.