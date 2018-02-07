На Масленицу в Ярославль приедет поезд со скоморохами

Гулять на Масленицу будем целую неделю

В последний день Масленицы в Ярославле запустят специальный масленичный поезд. На нём жители соседних городов смогут приехать на праздник. Поезд будет необычный.

— Он будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов: В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки — сладости и сувениры, — рассказали в правительстве Ярославской области.

Масленичным поездом станет электричка №6004, она 18 февраля в 8:47 отправится по маршруту Александров — Ярославль-Главный. К нам она приедет к полудню.

Смотрите расписание для других городов:

На Масленицу Александров 8:47 Ростов 10:53 Ярославль (Московский) 12:09 Ярославль-Главный 12:20 Данилов 8:38 Ярославль-Главный 10:14 Данилов 12:26 Ярославль-Главный 14:22 Кострома 8:18 Нерехта 9:21 Ярославль 10:31 Ярославль-Главный 10:42 Рыбинск 8:10 Ярославль-Главный 10:22 Иваново 7:47 Нерехта 9:49 Ярославль 11:01 Ярославль-Главный 11:12 С Масленицы Ярославль-Главный 15:44 Ярославль 16:07 Александров (прибытие) 19:13 Ярославль 15:31 Ярославль-Главный 15:45 Данилов (прибытие) 17:28 Ярославль-Главный 17:39 Ярославль 17:52 Нерехта (прибытие) 19:02 Кострома (прибытие) 20:02 Ярославль-Главный 17:08 Рыбинск (прибытие) 19:30 Ярославль 18:40 Ярославль-Главный 18:56 Рыбинск (прибытие) 20:04 Ярославль-Главный 17:14 Ярославль 17:27 Нерехта (прибытие) 18:40 Иваново (прибытие) 20:47 Масленица в этом году будет долгой и сытной. Смотрите полную программу праздника.

Расписание пригородных поездов

На Масленицу Александров 8:47 Ростов 10:53 Ярославль (Московский) 12:09 Ярославль-Главный 12:20 Данилов 8:38 Ярославль-Главный 10:14 Данилов 12:26 Ярославль-Главный 14:22 Кострома 8:18 Нерехта 9:21 Ярославль 10:31 Ярославль-Главный 10:42 Рыбинск 8:10 Ярославль-Главный 10:22 Иваново 7:47 Нерехта 9:49 Ярославль 11:01 Ярославль-Главный 11:12