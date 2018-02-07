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На Масленицу в Ярославль приедет поезд со скоморохами

7 февраля 2018 17:20
1 568 6
поезд, Масленица, Ярославль, Главная Масленица страны
В последний день Масленицы в Ярославле запустят специальный масленичный поезд. На нём жители соседних городов смогут приехать на праздник. Поезд будет необычный.
— Он будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов: В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки — сладости и сувениры, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Масленичным поездом станет электричка №6004, она 18 февраля в 8:47 отправится по маршруту Александров — Ярославль-Главный. К нам она приедет к полудню.
Смотрите расписание для других городов:

На Масленицу

 

 

Александров

8:47

 

Ростов

10:53

 

Ярославль (Московский)

12:09

 

Ярославль-Главный

12:20

 

 

 

Данилов

8:38

 

Ярославль-Главный

10:14

 

 

 

Данилов

12:26

 

Ярославль-Главный

14:22

 

 

 

Кострома

8:18

 

Нерехта

9:21

 

Ярославль

10:31

 

Ярославль-Главный

10:42

 

 

 

Рыбинск

8:10

 

Ярославль-Главный

10:22

 

 

 

Иваново

7:47

 

Нерехта

9:49

 

Ярославль

11:01

 

Ярославль-Главный

11:12

 

 

С Масленицы

 

 

Ярославль-Главный

15:44

 

Ярославль

16:07

 

Александров (прибытие)

19:13

 

 

 

Ярославль

15:31

 

Ярославль-Главный

15:45

 

Данилов (прибытие)

17:28

 

 

 

Ярославль-Главный

17:39

 

Ярославль

17:52

 

Нерехта (прибытие)

19:02

 

Кострома (прибытие)

20:02

 

 

 

Ярославль-Главный

17:08

 

Рыбинск (прибытие)

19:30

 

 

 

Ярославль

18:40

 

Ярославль-Главный

18:56

 

Рыбинск (прибытие)

20:04

 

 

 

Ярославль-Главный

17:14

 

Ярославль

17:27

 

Нерехта (прибытие)

18:40

 

Иваново (прибытие)

20:47

 

Масленица в этом году будет долгой и сытной. Смотрите полную программу праздника.

Расписание пригородных поездов

На Масленицу

 

 

Александров

8:47

 

Ростов

10:53

 

Ярославль (Московский)

12:09

 

Ярославль-Главный

12:20

 

 

 

Данилов

8:38

 

Ярославль-Главный

10:14

 

 

 

Данилов

12:26

 

Ярославль-Главный

14:22

 

 

 

Кострома

8:18

 

Нерехта

9:21

 

Ярославль

10:31

 

Ярославль-Главный

10:42

 

 

 

Рыбинск

8:10

 

Ярославль-Главный

10:22

 

 

 

Иваново

7:47

 

Нерехта

9:49

 

Ярославль

11:01

 

Ярославль-Главный

11:12

 

 

С Масленицы

 

 

Ярославль-Главный

15:44

 

Ярославль

16:07

 

Александров (прибытие)

19:13

 

 

 

Ярославль

15:31

 

Ярославль-Главный

15:45

 

Данилов (прибытие)

17:28

 

 

 

Ярославль-Главный

17:39

 

Ярославль

17:52

 

Нерехта (прибытие)

19:02

 

Кострома (прибытие)

20:02

 

 

 

Ярославль-Главный

17:08

 

Рыбинск (прибытие)

19:30

 

 

 

Ярославль

18:40

 

Ярославль-Главный

18:56

 

Рыбинск (прибытие)

20:04

 

 

 

Ярославль-Главный

17:14

 

Ярославль

17:27

 

Нерехта (прибытие)

18:40

 

Иваново (прибытие)

20:47

 

 

Ольга Прохорова
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Фото: правительство Ярославской области
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