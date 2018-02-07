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На Масленицу в Ярославль приедет поезд со скоморохами
7 февраля 2018 17:20
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В последний день Масленицы в Ярославле запустят специальный масленичный поезд. На нём жители соседних городов смогут приехать на праздник. Поезд будет необычный.
— Он будет украшен весь день, а в Ростове к пассажирам присоединятся два аниматора в костюмах скоморохов: В программе специальной поездки: викторины, конкурсы и подарки — сладости и сувениры, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Масленичным поездом станет электричка №6004, она 18 февраля в 8:47 отправится по маршруту Александров — Ярославль-Главный. К нам она приедет к полудню.
Смотрите расписание для других городов:
Масленица в этом году будет долгой и сытной. Смотрите полную программу праздника.
Расписание пригородных поездов
Фото: правительство Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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