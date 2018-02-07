Мытный рынок вместо фонтанов: как уничтожили торговое сердце Ярославля

Вместо площади с фонтанами — Мытный рынок

Ярославский историк и предприниматель Ян Левин нашёл удивительное фото Ярославля с высоты птичьего полёта почти 50-летней давности. И рассказал о том, что потерял центр нашего города за это время.

Торговое сердце Ярославля

— Всплыло чумовое фото Ярославля образца 1976 года с высоты птичьего полёта. В кадре — уничтоженный в 1980-м Мытный рынок, торговое сердце города на протяжении 150 лет! — пишет Ян Левин. — Фотографий Мытного рынка очень мало, так как, во-первых, немногим придёт в голову снимать рынок, а во-вторых, рынок был огромным и находился в плотной городской застройке, толком и не сфотографировать, даже если захочешь.

А тут такое! Глава города тех лет — Фёдор Лощенков, был поклонником «теории больших площадей» (наверное, сам об этом не зная) — совсем вкратце, это если необходим ярко выраженный акцент на одном конкретном здании, нужно подчеркнуть его величие и мощь, перед этим самым зданием организуется большая площадь. Так в Ярославле появилась площадь Юности (акцент на ТЮЗ, ради этого снесены более десятка домов по улице Свободы и Республиканской, при это сама Республиканская оказалась разорвана надвое), вдвое увеличена площадь Волкова (акцент на театр Волкова, ради этого снесена гостиница Кокуева), и вот, появилась безымянная площадь на улице Андропова, в народе «у фонтанов».

Здесь было построено новое здание областной администрации (оно же в народе «Белый Дом», оно же «Пентагон»). Ради этой постройки, а также с целью «открыть» её со стороны улицы Андропова, и был снесён исторический Мытный рынок, а также двухэтажное классическое здание областной библиотеки (бывшее полицейское управление), выходившее фасадом на Советскую площадь.

Мытный рынок возводился в 1820-х — 1830-х годах известным ярославским архитектором Паньковым. Цель — упорядочить стихийную торговлю на городских улицах. Название от слова «мыт» — налог, в Ярославле налог на торговлю составлял 5% от стоимости товара и собирался в специально построенным для этих целей павильоне (на фото — в самом центре рынка). Рынок обрастал разномастными торговыми павильонами, а в 1892 году купечество построило на рынке в честь спасения императора Александра III (при крушении поезда) часовню Александра Невского. Эта постройка, в общем-то, единственное, что осталась от бывшего Мытного рынка, и сейчас стала одной из визитных карточек Ярославля.

Так выглядит эта площадь сейчас.

Для сравнения выкладываю аналогичное фото с высоты птичьего полёта, сделанное после постройки «Белого Дома» и фонтанов около него. На ваш взгляд, если отбросить в сторону моральные вопросы об уничтожении исторического и архитектурного наследия, как лучше — до или после? Выиграл ли облик центра города от такого решения или проиграл?