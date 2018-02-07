×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь
Истории

Город

Мытный рынок вместо фонтанов: как уничтожили торговое сердце Ярославля

7 февраля 2018 16:06
3 486 13
рынок, история, Ярославль

Ярославский историк и предприниматель Ян Левин нашёл удивительное фото Ярославля с высоты птичьего полёта почти 50-летней давности. И рассказал о том, что потерял центр нашего города за это время.

Торговое сердце Ярославля

— Всплыло чумовое фото Ярославля образца 1976 года с высоты птичьего полёта. В кадре — уничтоженный в 1980-м Мытный рынок, торговое сердце города на протяжении 150 лет! — пишет Ян Левин. — Фотографий Мытного рынка очень мало, так как, во-первых, немногим придёт в голову снимать рынок, а во-вторых, рынок был огромным и находился в плотной городской застройке, толком и не сфотографировать, даже если захочешь.

А тут такое! Глава города тех лет — Фёдор Лощенков, был поклонником «теории больших площадей» (наверное, сам об этом не зная) — совсем вкратце, это если необходим ярко выраженный акцент на одном конкретном здании, нужно подчеркнуть его величие и мощь, перед этим самым зданием организуется большая площадь. Так в Ярославле появилась площадь Юности (акцент на ТЮЗ, ради этого снесены более десятка домов по улице Свободы и Республиканской, при это сама Республиканская оказалась разорвана надвое), вдвое увеличена площадь Волкова (акцент на театр Волкова, ради этого снесена гостиница Кокуева), и вот, появилась безымянная площадь на улице Андропова, в народе «у фонтанов».

Здесь было построено новое здание областной администрации (оно же в народе «Белый Дом», оно же «Пентагон»). Ради этой постройки, а также с целью «открыть» её со стороны улицы Андропова, и был снесён исторический Мытный рынок, а также двухэтажное классическое здание областной библиотеки (бывшее полицейское управление), выходившее фасадом на Советскую площадь.

Мытный рынок возводился в 1820-х — 1830-х годах известным ярославским архитектором Паньковым. Цель — упорядочить стихийную торговлю на городских улицах. Название от слова «мыт» — налог, в Ярославле налог на торговлю составлял 5% от стоимости товара и собирался в специально построенным для этих целей павильоне (на фото — в самом центре рынка). Рынок обрастал разномастными торговыми павильонами, а в 1892 году купечество построило на рынке в честь спасения императора Александра III (при крушении поезда) часовню Александра Невского. Эта постройка, в общем-то, единственное, что осталась от бывшего Мытного рынка, и сейчас стала одной из визитных карточек Ярославля.

Для сравнения выкладываю аналогичное фото с высоты птичьего полёта, сделанное после постройки «Белого Дома» и фонтанов около него. На ваш взгляд, если отбросить в сторону моральные вопросы об уничтожении исторического и архитектурного наследия, как лучше — до или после? Выиграл ли облик центра города от такого решения или проиграл?

Ян Левин
Фото: Э.И. Хидиров, Ян Левин / facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: «Получил по лицу, взяли сумку»: двое мужчин избили пенсионера

Здоровье
Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке

Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (12): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,89
EUR 70,00 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 08.02
USD 56,95 -0,27
EUR 70,53 -0,40
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.