Учёные против мифов: 15 больших заблуждений о человеке и технике, опровергнутых наукой

Надо ли носить шапку в мороз, бежать к онкологу из-за каждой родинки, лечить простуду водкой с перцем и ждать контактов с инопланетянами? В День российской науки вспоминаем, что думают по поводу этих вопросов отечественные ученые.

В Сети городских порталов журналисты E1.RU на протяжении года вели проект «Учёные против мифов». Хорошую традицию продолжили их коллеги с портала 59.ru. Мы отобрали для вас самые волнующие мифы.

Миф: жаворонки и совы неисправимы?

Доктор медицинских наук Андрей Белкин считает, что человека-жаворонка можно переделать в сову, равно как и сову в жаворонка, для этого есть специальные приемы, основанные на работе с освещением жилья. Специалисты-сомнологи успешно проводят такую коррекцию.

Миф: шапку зимой можно не надевать, главное — держать ноги в тепле

Практикующий хирург Павел Салистый развенчивает этот миф. Человек — существо теплолюбивое, и тепло зимой надо сохранять. Если мы ходим с непокрытой головой, а у взрослого человека она занимает около 12% тела, то представляете, какое количество тепла теряет человек? Поэтому шапки носить нужно и варежки тоже.

Ученые призывают носить зимой шапки и варежки

Миф: в молочные продукты с долгим сроком хранения добавляют антибиотики

Кандидат химических наук Ольга Шабунина говорит, что это неправда. В молочную продукцию длительного хранения добавляют консерванты из разрешенного и утвержденного СанПиН 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок», которые прошли специальное исследование. Если предприятие сертифицирует свою продукцию, то ничего кроме того, что заявлено на упаковке, не должно пойти в конечную продукцию.

Миф: от рентгена и флюорографии вреда больше, чем пользы

По словам кандидата физических наук Владимира Иванова, отсутствие серьезного риска при медицинских диагностических процедурах доказано многими исследованиями. Более того, в малых дозах радиация может быть полезна. Радоновые ванны, например, оказывают положительное влияние на организм: ускоряются обменные процессы, уменьшаются воспалительные процессы, улучшается состояние кожи.

Миф: можно спрогнозировать пол ребенка по дню недели и позе зачатия

Кандидат медицинских наук, практикующий гинеколог-генетик Елена Кудрявцева отмечает, что гарантия гуляющих по интернету способов спрогнозировать пол будущего ребенка составляет 50%. Что с использованием каких-то методов, что без них — остается 50% вероятности, что родится мальчик, и 50% — что девочка.

Миф: от хлеба толстеют

Кандидат медицинских наук Марина Кочергина уверена, что толстеют не от хлеба, а от бутербродов с ним: с маслом, джемом, колбасой. Если хочешь похудеть, убирать надо не хлеб, а булки. В хлебе калорий относительно немного, в нем вода, мука, соль. А для того, чтобы сделать сдобу, добавляют молоко, масло — сдобного теста без жира не бывает.

Если хочешь похудеть, отказываться нужно от сдобы, а не от хлеба

Миф: водка с перцем — отличное средство от простуды

Кандидат медицинских наук Владислав Веревщиков отмечает, что водка с перцем приведет только к алкогольному опьянению и не будет способствовать выздоровлению. На сам вирус в организме человека ни спирт, ни перец не действуют.

Миф: размер полового члена пропорционален отношению длины большого пальца к указательному

Кандидат медицинских наук, практикующий уролог Альберт Макарян отмечает, что определённая зависимость между размером полового органа и внешностью есть. Однако конкретной зависимости между пальцем и половым членом нет.

Миф: бесфосфатные стиральные порошки эффективнее обычных и безопасны для окружающей среды

Кандидат химических наук Александр Пестов опровергает данный миф. Порошки вредны не фосфатом. Любое вещество, органическое оно или нет, имеет воздействие на живой организм. Сам рекламный ход, что порошки не содержат фосфаты, не очень хорош с точки зрения химии. Фосфат туда желательно добавлять, он имеет свои четкие функции, которые ничем не заменить — он создает щелочную среду, особенно необходим в жесткой воде — не нужно использовать дополнительные средства от накипи. В жесткой воде порошок с фосфатом будет стирать хорошо.

Для стирки в жесткой воде лучше купить порошок с фосфатами — не понадобятся дополнительные средства от накипи

Миф: ребёнка надо научить читать ещё до школы

Кандидат психологических наук Юлия Водяха отмечает, самый благоприятный возраст для формирования навыков чтения и письма — 6–7 лет. Если родители начинают обучать ребенка раньше, то, возможно, ему будет сложно пересказывать текст, будет сложно сидеть на уроке, не будет желания учиться из-за того, что он не наигрался в дошкольном возрасте, школьник не будет понимать свою новую роль ученика и не будет слушать ни педагогов, ни родителей.

Миф: серебряные монеты способны очистить воду от бактерий

Кандидат химических наук Наталья Малышева поясняет, что серебро действительно обладает бактерицидным эффектом. Но если поместить в воду серебряную ложку, монетку, крестик или другой серебряный предмет, ионов в воду выделится ничтожно мало и «чистящий» эффект будет очень незначительным.

Миф: чем больше родинок у человека, тем выше риск рака

Доктор медицинских наук Ольга Устинова рассказала, что у здорового человека допустимо наличие на теле до 20 родинок. Прямой связи между обилием родинок и высокой вероятностью возникновения рака пока никем не установлено, поэтому однозначно сказать, какое количество родинок обязательно насторожит врача, а какое нет — нельзя.

Чтобы оставаться здоровым, нужно следить за состоянием родинок

Миф: мобильные телефоны нельзя использовать во время взлета и посадки

Доктор физико-математических наук Виталий Демин не подтвердил этот миф. По его словам, у мобильных телефонов и у приборов самолета разные частоты, на которых они работают. Включенный мобильный телефон не может повлиять на работу приборов в самолете.

Миф: срок годности бытовой техники — лишь маркетинговый ход

Кандидат технических наук Федор Тарасов отмечает, что это справедливо не для всех устройств. В некоторых установках (например, микроволновках), действительно, есть смысл следить за сроком годности. Изнутри они покрываются специальным экраном, стандартный срок службы которого около трех лет.

Миф: инопланетяне пытаются выйти с нами на контакт

Астроном и геодезиолог Павел Скрипниченко не верит, что когда-нибудь мы в действительности увидим летающие тарелки или узнаем о достоверных случаях похищения людей инопланетянами. По его мнению, разумных форм жизни во Вселенной очень много. Ближайшее место, где ученые откроют реальную форму жизни, это будет один из спутников Юпитера — Европа. На этой планете под толстым слоем льда — теплый океан. И есть все условия для того, чтобы сформировалась жизнь.