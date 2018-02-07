«Получил по лицу, взяли сумку»: двое мужчин избили пенсионера

Деньги мужчины пропили

В Заволжском районе на 62-летнего пенсионера напали двое мужчин из Любимского района. Оба достаточно рослые. Набросились на прохожего они на Клубной улице.

— Ну он по лицу получил, мы его ногами и руками побили и сумку отняли, — признавались уже в отделе полиции нападавшие.

В итоге у пенсионера отобрали четыре тысячи рублей и карточку. Деньги грабители пропили.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело, им теперь грозит срок до семи лет лишения свободы.