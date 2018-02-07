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Город

Власти отдали стадион «Спартаковец» другому владельцу: станет ли он платным

7 февраля 2018 14:54
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стадион, Ярославль, Спартаковец

Сегодня в муниципалитете Ярославля приняли неоднозначное решение для города. На первом же заседании в году депутаты и мэрия решили отдать стадион «Спартаковец» под управление акционерному обществу «Вознесенский».

На первый взгляд, ничего критичного в этом нет. Власти объясняют, что отдали ценнейшее городское имущество из необходимости.

— Оно и остается городским. Только надеемся, уже в качестве в стадиона, а не ямы, — сказал мэр Владимир Слепцов. — На бюджете Ярославля он содержится не должным образом, вот мы и передаём на баланс «Вознесенского». Это выход из ситуации для того, чтобы он жил и работал. Сегодня же спорткомитет даже забор покрасить не может толком. Очень много коммерсантов было, желающих на протяжении семи лет взять стадион. Но мы не отдаём никому. Обсуждали очень долго, каким образом содержать стадион. И уже есть планы: никаких надстроек, построек не планируется. Он должен работать круглосуточно, а он работает днём, в лучшем случае, когда солнышко светит.

Однако у большинства депутатов возникли переживания: стадион отдали акционерному обществу, а значит, контроль за ним мэрия частично теряет. И есть вероятность, что «Спартаковец» может стать платным для посещения.

— Приватизировать общественный стадион в центре города — это нонсенс. Тот факт, что акционерное общество «Вознесенский» сейчас находится под контролем мэрии города (100% акций), ни в коем случае не является гарантией сохранения общественного статуса объекта, — считает депутат прошлого созыва муниципалитета Антон Голицын. — У нас есть примеры, когда принадлежащие городу предприятия банкротились, а их имущество шло с молотка. Так было с «Городским дорожным управлением», так происходит сейчас с «САХом». Есть примеры продажи городских предприятий — сегодня сами же депутаты проголосовали за продажу рынка «Старый город», частью которого раньше был и «Вознесенский». Личное слово мэра, гарантии депутатов ничего не значат, так как мэры и депутаты меняются и никаких гарантий по устным обязательствам своих предшественников ни мэр, ни муниципалитет не несут. Сегодня «Спартаковец» приватизирован, бесплатно, вот все, что нужно знать об этом процессе.

Справка 76.ru

Расположен в есественном овраге, называемым «Медвежий угол». По сказаниям, именно здесь Ярослав Мудрый и зарубил медведя секирой, когда приплыл на эту землю. 

Также на муниципалитете сегодня предлагали убрать трамваи с Пятёрки и объявили о расширении Московского проспекта

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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