Включайте голову, водители

Мэрия Ярославля посоветовала водителям думать за рулём во время манёвров. Сейчас со «стиральной доской» на дороге ничего не сделать, погодные условия не позволяют. Поэтому самое лучшее, что сейчас может помочь водителям, по мнению чиновников, — это предельная внимательность.

— Уважаемые ярославцы, в связи с погодными условиями на дорогах образовались скользкие неровности. Просим всех автовладельцев быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и обдуманно совершать манёвры, чтобы не потерять управление личным транспортом. Дорожные службы уже начали обрабатывать мосты, дорожные карманы, а также подъёмы и спуски песчано-соляной смесью. В полной мере обработать дороги получится лишь тогда, когда температура воздуха поднимется до –7... –5 градусов. Если сейчас обработать покрытый льдом асфальт, станет только хуже, — пояснили в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

Ну вот и не расстройся. Ведь ещё вчера мэрия обещала избавить дороги от ледяных кочек буквально за ночь. Но будем надеяться на лучшее. Уже в пятницу обещают –6.