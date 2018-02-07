×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Мэрия Ярославля посоветовала водителям думать за рулём

7 февраля 2018 15:16
7 763 33
дороги, погода, Ярославль, лёд, ледяные кочки

Мэрия Ярославля посоветовала водителям думать за рулём во время манёвров. Сейчас со «стиральной доской» на дороге ничего не сделать, погодные условия не позволяют. Поэтому самое лучшее, что сейчас может помочь водителям, по мнению чиновников, — это предельная внимательность.

— Уважаемые ярославцы, в связи с погодными условиями на дорогах образовались скользкие неровности. Просим всех автовладельцев быть осторожнее, соблюдать скоростной режим и обдуманно совершать манёвры, чтобы не потерять управление личным транспортом. Дорожные службы уже начали обрабатывать мосты, дорожные карманы, а также подъёмы и спуски песчано-соляной смесью. В полной мере обработать дороги получится лишь тогда, когда температура воздуха поднимется до –7... –5 градусов. Если сейчас обработать покрытый льдом асфальт, станет только хуже, — пояснили в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

Ну вот и не расстройся. Ведь ещё вчера мэрия обещала избавить дороги от ледяных кочек буквально за ночь. Но будем надеяться на лучшее. Уже в пятницу обещают –6.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Анна Ёлкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Чиновники и депутаты забанили ярославскую градозащитницу за критику в соцсетях

Здоровье
Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке

Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (12): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,89
EUR 70,00 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 08.02
USD 56,95 -0,27
EUR 70,53 -0,40
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.