В Ярославле тройное ДТП с маршруткой собрало большую пробку

На Моторном заводе пробка

Вот вроде бы и задумываешься о том, чтобы пересесть из машины на общественный транспорт, но как-то страшно. Тем более, что за последние дни ДТП с общественным транспортом происходят постоянно.

Буквально пару часов назад в районе Моторного завода произошло тройное ДТП с участием маршрутки.

— Там два «Рено-Логана» и маршрутка. Скорее всего, из-за колеи и шишек одну машину занесло, выкинуло на встречку, а другая от удара задела маршрутку, — рассказывает очевидец аварии Павел Тюшков.

ДТП собрало немалую пробку. Колонна машин еле плетётся от Моторного завода в сторону Брагино.