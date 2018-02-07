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В Ярославле тройное ДТП с маршруткой собрало большую пробку
7 февраля 2018 13:49
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Вот вроде бы и задумываешься о том, чтобы пересесть из машины на общественный транспорт, но как-то страшно. Тем более, что за последние дни ДТП с общественным транспортом происходят постоянно.
Буквально пару часов назад в районе Моторного завода произошло тройное ДТП с участием маршрутки.
— Там два «Рено-Логана» и маршрутка. Скорее всего, из-за колеи и шишек одну машину занесло, выкинуло на встречку, а другая от удара задела маршрутку, — рассказывает очевидец аварии Павел Тюшков.
ДТП собрало немалую пробку. Колонна машин еле плетётся от Моторного завода в сторону Брагино.
Фото: Павле Тюшков
Видео: Павел Тюшков
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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