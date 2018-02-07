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Город

Чиновники и депутаты забанили ярославскую градозащитницу за критику в соцсетях

7 февраля 2018 14:11
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Интернет, Facebook, соцсети, Ярославль

Ярославская градозащитница и помощница депутата областной думы Елена Богданова возмущена тем, что её в социальных сетях забанили чиновники и депутаты.

— Почему я оплачиваю работу помощников мэра, разговаривающих за него в социальных сетях, а меня лишили возможности получать информацию о жизни города? — задаётся вопросом градозащитница. — Любовь Сурова — глава района, где я проживаю, тоже не хочет предоставлять информацию и забанила меня в соцсетях! За что? Депутат муниципалитета по моему району Михаил Писарец забанил меня после жалобы на него в прокуратуру. Власть заявляет об открытости, а на деле банит.

Чиновники мэрии комментировать случившееся не стали. Они заявили, что лично не знакомы с Еленой Богдановой и не могут сказать, кто и когда её забанил, тем более не знают, по каким причинам. А вот депутат оказался более открытым и не стал скрывать, что отправил Елену Богданову в бан.

— Я поначалу реагировал на все комментарии этого пользователя, но потом понял, что в них нет ни аргументации, ни конструктива, — объяснил Михаил Писарец. — Она зачастую переходила на личности. Думаю, что если мы не будем видеть друг друга в фейсбуке, у нас у обоих будет нервная система целее.

Нет претензий у градозащитницы Елены Богдановой к депутатам областного уровня. Но мы решили спросить и у них, что они считают по этому поводу.

— Никогда никого не банил, хотя есть люди, которые пользуются такой возможностью легкого контакта не только для решения проблем, но и для развлечения и сетевого троллинга, — говорит заместитель председателя Ярославской областной думы Павел Исаев. — Но если человек — чиновник или публичное лицо, то должен быть к этому готов! Это особенности публичной работы!

— У меня в чёрных списках в соцсетях есть люди, — ответил за себя депутат Ярославской областной думы Антон Капралов. — В бан я отправляю людей, которые нецензурно выражаются в отношении меня или других собеседников; тех, кто угрожает; фейковые аккаунты, но не все, а которые распространяют недостоверную информацию, и спамеров, которые регистрируют страницы для приглашения в группы, игры или распространяют рекламу. В целом общение в соцсетях для меня — это часть работы. Нормально воспринимаю критику. Хорошо, что люди не дают расслабляться, держат в тонусе и задают нужный вектор для деятельности.

Накануне Елена Богданова критиковала благоустройство парка Мира. Градозащитница полагает, что глава города отправил её в черный список после резких высказываний на эту тему. Женщина постоянно интересуется изменениями в облике города, стройками, нововведениями в инфраструктуре и активно говорит об этом в социальных сетях. Зачастую она эмоционально высказывает свою точку зрения, которая, к слову, так же часто не совпадает с мнением представителей власти и депутатов.

Михаил Контуев
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Фото: Ольга Мазанова
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