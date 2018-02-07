В Ярославле закрыли пункт скорой: кто теперь будет спешить на помощь

Все преобразования идут только на пользу пациентам

В Ярославле закрыли пункт станции скорой помощи №1, который находился у больницы №2 во Фрунзенском районе. Закрыли его ещё 1 февраля. Теперь во Фрунзенский район будут отправлять машины скорой помощи с центральной станции. Об этом мы узнали от жителей Фрунзенского района, которые теперь переживают: скорую придётся ждать очень долго. Ведь Московский проспект и проспект Фрунзе часто стоят в пробках, именно эти участки часто перегружены не только в часы пик.

— Теперь помощь будет спешить к нам с центральной станции. О загрузке дорог Московского проспекта и проспекта Фрунзе все знаем не понаслышке. Район достаточно молодой, очень много маленьких детей. Именно сотрудники скорой помощи однажды спасли моего ребёнка, когда дело шло на секунды, — пишет в соцсетях ярославна Малика Русакова.

Изменится ли что-то в работе бригад скорой помощи и кто теперь будет спешить на вызовы к жителям Фрунзенского района, выяснял 76.ru.

На вызовы ездят с центральной станции

Мы уточнили — на вызовы к жителям Фрунзенского района практически всегда приезжали бригады именно с центральной станции скорой помощи.

— В соответствии с концепцией развития скорой медицинской помощи сейчас идет работа по созданию в Ярославле единого оперативного отдела на центральной подстанции, в том числе и по взаимодействию со службой «112». Прием вызовов от населения должен осуществляться по единым номерам телефонов: 03, 103, 112, а не по шестизначному номеру, который имеется в пункте временного пребывания. Таким образом, пребывание диспетчера на территории пункта нецелесообразно, — рассказали в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Сотрудники, работавшие в пункте временного пребывания (того, который и закрыли), переведены на центральную станцию скорой. Это, по заверениям департамента здравоохранения, никак не отразится на качестве обслуживания жителей Фрунзенского района.

Все вызовы отслеживает ГЛОНАСС

— Передача вызовов осуществляется по рации. Навигационная система ГЛОНАСС позволяет своевременно направить ближайшую к месту вызова бригаду. Более того, время доезда бригад на вызовы по экстренным показаниям до закрытия пункта временного пребывания и после его закрытия не увеличилось и соответствует требованиям порядка оказания скорой медицинской помощи, — разъясняли в департаменте здравоохранения Ярославской области.

По словам чиновников, в таком преобразовании есть ещё один плюс: за работой бригад на центральной станции идёт постоянный контроль. Это позволяет в случае поступления жалоб и нареканий со стороны населения быстро разрешить конфликтные ситуации.