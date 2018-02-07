В Ярославле приняли новый генплан: урезали парки и скверы

В Ярославле станет больше военных площадок и меньше для жилой застройки

Сегодня на первом в этом году заседании муниципалитета Ярославля приняли новый генеральный план города. Вместе с ним приняли и ряд важных изменений, которые произойдут на карте города.

Например, включили площадку для строительства многофункционального вертолётного центра. Обещают, что работать он будет и для жителей, и для туристов. Отдельно на карте города появится новая зона — парковочное пространство.

Деревня Куксёнки, рядом с которой планируют строить вертолётный центр

В целом в новом генплане немного перекроили и существующие площади в городе. Что уменьшили:

зону под жилую застройку на 0,2%;

рекреационную зону с парками и скверами на 0,2%.

Каким площадкам дали больше места:

зона объектов обороны и безопасности увеличилась на 0,3%;

общественно-деловые зоны увеличились на 0,2%.

— Опасения по поводу уменьшения рекреационной зоны напрасны, — пояснил директор департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. — Сегодня у нас 3070 гектаров рекреационной зоны. По нормативу 1989 года должно быть 10 квадратных метров на жителя. В расчёт включены парки и скверы — у нас 10 квадратных метров на жителя, а также городские лесопарки — у нас пять квадратных метров на жителя. Итого фактически выше норматива.

В новый генплан также вошли площадки для строительства 40 школ в Ярославле и новых дорог.