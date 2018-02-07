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В Ярославле приняли новый генплан: урезали парки и скверы
7 февраля 2018 12:27
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Сегодня на первом в этом году заседании муниципалитета Ярославля приняли новый генеральный план города. Вместе с ним приняли и ряд важных изменений, которые произойдут на карте города.
Например, включили площадку для строительства многофункционального вертолётного центра. Обещают, что работать он будет и для жителей, и для туристов. Отдельно на карте города появится новая зона — парковочное пространство.
В целом в новом генплане немного перекроили и существующие площади в городе. Что уменьшили:
Каким площадкам дали больше места:
— Опасения по поводу уменьшения рекреационной зоны напрасны, — пояснил директор департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. — Сегодня у нас 3070 гектаров рекреационной зоны. По нормативу 1989 года должно быть 10 квадратных метров на жителя. В расчёт включены парки и скверы — у нас 10 квадратных метров на жителя, а также городские лесопарки — у нас пять квадратных метров на жителя. Итого фактически выше норматива.
В новый генплан также вошли площадки для строительства 40 школ в Ярославле и новых дорог.
Фото: Ярославль-Дзержинский / vk.com, Ольга Прохорова
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