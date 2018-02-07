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Житель Ярославской области украл у москвички кинжалы
7 февраля 2018 12:29
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Житель Ярославской области обокрал москвичку. Он стащил у женщины два кинжала. Жительница столицы для красоты повесила их на стене в своём дачном доме в деревне Гладышево Некоузского района. Они привлекли внимание мимо проходящего мужчины. Он заглянул в окно и увидел дорогие кинжалы. Тогда мужчина разбил окно, забрался в дом и украл их. Ценности он отдал на хранение своему другу.
— Полиция задержала 43-летнего подозреваемого. Недавно он освободился из тюрьмы. Возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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