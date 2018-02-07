Житель Ярославской области украл у москвички кинжалы

Похищенное вор хранил у друга

Житель Ярославской области обокрал москвичку. Он стащил у женщины два кинжала. Жительница столицы для красоты повесила их на стене в своём дачном доме в деревне Гладышево Некоузского района. Они привлекли внимание мимо проходящего мужчины. Он заглянул в окно и увидел дорогие кинжалы. Тогда мужчина разбил окно, забрался в дом и украл их. Ценности он отдал на хранение своему другу.

— Полиция задержала 43-летнего подозреваемого. Недавно он освободился из тюрьмы. Возбуждено уголовное дело, — рассказали в УМВД по Ярославской области.