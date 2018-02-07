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Очевидцы про опрокинувшийся под Рыбинском автобус: «Он обогнал нас по обочине»
7 февраля 2018 11:38
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Очевидцы аварии, которая произошла с рейсовым автобусом 500Э возле Рыбинска, уверены, что транспорт превысил скорость. Автобус слетел с дороги и опрокинулся в кювет.
— Мы ехали по окружной от Рыбинска в сторону Ермаково. Автобус выехал перед нашей машиной с улицы Софийская, догнали его только на переезде. И то, думаю, только потому, что переезд был закрыт, — рассказал очевидец. — Где-то на полпути от переезда до места аварии автобус обогнал нас и еще несколько машин прямо по обочине. Было это в промежутке с 20:35 до 20:55.
Пассажиры опрокинувшегося автобуса превышения скорости не заметили.
— Не знаю, почему водитель не справился с управлением. Может, он уснул, может, какие-то неполадки с тормозной системой или просто не заметил поворот, — рассказал пассажир автобуса Александр Тимофеев. — По ощущениям, скорость была 50–60 километров. В принципе, это вроде нормальная скорость для транспорта.
Александр, помогавший другим пассажирам выбраться из опрокинувшегося автобуса, сам получил травмы. Говорит, пришлось обратиться в медпункт, где ему поставили предварительный диагноз: черепно-мозговая травма и травма верхней части позвоночника.
Фото: предоставлено газетой «Рыбинская неделя»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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