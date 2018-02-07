Неуправляемый занос: в Ярославле «Хаммер» снёс дорожный знак

ДТП произошло в Ярославле на проспекте Фрунзе

В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с Суздальским шоссе произошло ДТП. Водитель «Хаммера» не справился с управлением — тяжёлую машину занесло, и она в пике снесла дорожный знак.

— К счастью, из людей в этот момент на дороге никого не было, поэтому никто в аварии не пострадал, — рассказали очевидцы происшествия.

В камеры городской системы видеонаблюдения накануне попало еще одно ДТП — грейдер проехался по легковушке. А на другом видео снято, как коммунальщики перепарковали руками машину, которая мешала чистить снег.