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Пассажиры опрокинувшегося автобуса помогали пострадавшим выбираться из салона
7 февраля 2018 10:52
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Пассажиры автобуса, который поздно вечером съехал с дороги и опрокинулся в кювет, рассказывают, как произошла авария.
Очевидцы утверждают, что транспорт нёсся на большой скорости. За рулём рейсового автобуса сидел 65-летний мужчина, в салоне ехали 15 человек. Когда транспорт опрокинулся, пассажиры стали помогать друг другу выбираться из салона до приезда медиков и спасателей.
— Я ехал на этом автобусе. Не могу сказать, что произошло, никто не понял, — рассказал Александр Тимофеев. — Скорее всего, водитель не справился с управлением. Жертв нет, но есть пострадавшие. В основном девушки. Сам лично помогал выбираться из автобуса. Помогали и люди, проезжающие мимо. Все стали останавливаться, предлагать помощь. В одной из остановившихся машин ехали медики. Мужчина с женщиной спустились к автобусу и осматривали постродавших. Им огромное спасибо! Напарник у меня Соболев Александр, помогал людям выбираться, искал вещи: сумки, шапки. Все помогали друг другу. Я не знаю, чем дальше всё закончилось. Мы пересели на другую маршрутку и уехали. Наверное, было бы правильнее остаться, но у нас были уже куплены билеты — мы не могли опоздать на поезд. В Ярославле я обратился в медпункт и дал объяснение в транспортной полиции. Сам пройду обследование уже позже.
Пострадавшие благодарят Александра за помощь.
— У меня, слава Богу, более-менее всё хорошо, швы наложили и домой отпустили, — рассказала Надежда Сорокина. — Со мной в скорой девочка была, её госпитализировали.
Фото: предоставлено газетой «Рыбинская неделя», предоставлено газетой «Рыбинская неделя»
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