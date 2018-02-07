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В Ярославле грейдер проехался по легковушке
7 февраля 2018 09:46
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В Ярославле на Ленинградском проспекте произошло ДТП. На светофоре перед проспектом Дзержинского, когда транспорт встал на красный сигнал светофора, грейдер внезапно попятился назад. И наехал на стоящую сзади легковушку.
— И так на дорогах жесть, а тут еще такие люди на тракторах, — высказался на Youtube-канале компании «Ярнет», где было опубликовано видео, Иван Драго.
Вчера в интернете появилось ещё одно видео на дорожную тему, которое попало в объектив системы городского видеонаблюдения. Там коммунальщики перепарковали руками машину, которая мешала чистить снег.
Фото: Ярнет
Видео: Yarnet Ltd/Youtube.com
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