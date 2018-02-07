В Ярославле грейдер проехался по легковушке

ДТП произошло в Ярославле на Ленинградском проспекте

В Ярославле на Ленинградском проспекте произошло ДТП. На светофоре перед проспектом Дзержинского, когда транспорт встал на красный сигнал светофора, грейдер внезапно попятился назад. И наехал на стоящую сзади легковушку.

— И так на дорогах жесть, а тут еще такие люди на тракторах, — высказался на Youtube-канале компании «Ярнет», где было опубликовано видео, Иван Драго.

Вчера в интернете появилось ещё одно видео на дорожную тему, которое попало в объектив системы городского видеонаблюдения. Там коммунальщики перепарковали руками машину, которая мешала чистить снег.