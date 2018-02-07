Гнал на скорости: в ДТП с автобусом 500Э пострадали шесть человек

Автобус завалился на бок

Стали известны подробности ночной аварии на трассе Рыбинск — Ярославль, где автобус завалился в кювет. Автобус рейса 500Э, одного из самых популярных у жителей Рыбинска, занесло на дороге, когда уже было темно — около девяти вечера.

Как уточнили в ярославской полиции, пострадали шесть человек. За рулём сидел 65-летний мужчина.

— Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, всем назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС. Проводится проверка.

Очевидцы аварии сейчас обсуждают случившееся. В соцсетях пишут — автобус мчался на приличной скорости.

Приехала спецтехника, чтобы вытащить автобус

— Я ехала по окружной 80–90 км/ч, этот автобус обогнал меня как стоящую! — написала в группе 76.ru «ВКонтакте» Варя Щербакова.

Всего в автобусе на момент ДТП находились 15 человек.