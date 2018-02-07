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Гнал на скорости: в ДТП с автобусом 500Э пострадали шесть человек
7 февраля 2018 09:42
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Стали известны подробности ночной аварии на трассе Рыбинск — Ярославль, где автобус завалился в кювет. Автобус рейса 500Э, одного из самых популярных у жителей Рыбинска, занесло на дороге, когда уже было темно — около девяти вечера.
Как уточнили в ярославской полиции, пострадали шесть человек. За рулём сидел 65-летний мужчина.
— Шесть пассажиров обратились за медицинской помощью, всем назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, скорой помощи, МЧС. Проводится проверка.
Очевидцы аварии сейчас обсуждают случившееся. В соцсетях пишут — автобус мчался на приличной скорости.
— Я ехала по окружной 80–90 км/ч, этот автобус обогнал меня как стоящую! — написала в группе 76.ru «ВКонтакте» Варя Щербакова.
Всего в автобусе на момент ДТП находились 15 человек.
Фото: газета "Рыбинская неделя", газета "Рыбинская неделя"
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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