На моторном мосту «Газель» соскользнула в бок внедорожнику

ДТП на моторном путепроводе

На ухабистой дороге от остановки у онкологической больницы до моторного завода «Газель» столкнулась с внедорожником. Авария случилась накануне около 23 часов прямо на склоне путепровода в сторону завода.

Грузовую машину развернуло поперёк дороги, и она с силой влетела в бок иномарке, помяв ей обе двери, крылья и даже крышу.

— Ужас! Ведь и меня три часа назад на этом месте развернуло, — сочувствует водитель Анна Кастрюкова в соцсетях.

Другие водители рекомендуют зафиксировать причины ДТП — кочкообразные дороги, проезд по которым со вчерашнего дня опасен даже на самых низких скоростях. За ночь городские власти обещали избавиться от стиральной доски на улицах, но, кажется, особого эффекта этим утром не было заметно.