|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На моторном мосту «Газель» соскользнула в бок внедорожнику
7 февраля 2018 09:25
2 721 3
На ухабистой дороге от остановки у онкологической больницы до моторного завода «Газель» столкнулась с внедорожником. Авария случилась накануне около 23 часов прямо на склоне путепровода в сторону завода.
Грузовую машину развернуло поперёк дороги, и она с силой влетела в бок иномарке, помяв ей обе двери, крылья и даже крышу.
— Ужас! Ведь и меня три часа назад на этом месте развернуло, — сочувствует водитель Анна Кастрюкова в соцсетях.
Другие водители рекомендуют зафиксировать причины ДТП — кочкообразные дороги, проезд по которым со вчерашнего дня опасен даже на самых низких скоростях. За ночь городские власти обещали избавиться от стиральной доски на улицах, но, кажется, особого эффекта этим утром не было заметно.
Фото: Жесть Ярославля / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров