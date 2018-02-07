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На ночной трассе Рыбинск — Ярославль улетел в кювет автобус с пассажирами
6 февраля 2018 23:31
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Сегодня в девять часов вечера в аварию попал рейсовый автобус, ехавший из Рыбинска в Ярославль. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус улетел в кювет.
— Погибших нет. Предварительно за помощью обратились два человека с ушибами, ещё двоим на месте оказана медицинская помощь. В автобусе предварительно было около 15 человек, — рассказали в полиции.
Сейчас на месте работают сотрудники управления ГИБДД по Ярославской области. Выясняют все обстоятельства ДТП.
Фото: Александра Савельева
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