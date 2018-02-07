На ночной трассе Рыбинск — Ярославль улетел в кювет автобус с пассажирами

Авария произошла на тёмной дороге

Сегодня в девять часов вечера в аварию попал рейсовый автобус, ехавший из Рыбинска в Ярославль. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус улетел в кювет.

— Погибших нет. Предварительно за помощью обратились два человека с ушибами, ещё двоим на месте оказана медицинская помощь. В автобусе предварительно было около 15 человек, — рассказали в полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники управления ГИБДД по Ярославской области. Выясняют все обстоятельства ДТП.