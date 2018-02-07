Чиновники с лопатами расчищали дороги Ярославля

Чиновники трудились до седьмого пота

Мэрия Ярославля вышла на подмогу коммунальщикам. Депутаты муниципалитета и их помощники расчищали тротуары на улице. Правда, только на одной. На улице Волкова.

— Это для того, чтобы сделать безопасным передвижение школьников по ним, — пояснили чиновники.

Среди трудившихся депутатов были замечены Михаил Писарец, Игорь Бортников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Петровский.

За последние несколько дней в городе выпало рекордное количество осадков. В Ярославле несколько дней действовала акция «Cнежный билет». После снегопада пришла другая напасть — дороги покрылись ледяными кочками. В мэрии пообещали устранить всё за одну ночь.