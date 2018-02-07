×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Экс-хоккеист «Локомотива» требует от властей помощи

7 февраля 2018 07:16
3 220 6
хоккей, Локомотив, спорт, Ярославль

В мэрию города Ярославля поступило обращение муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Балакирева» о предоставлении дополнительных площадей. С инициативой вышел депутат муниципалитета Илья Горохов. Да ещё какой депутат — бывший игрок «Локомотива».

— Школа искусств имени Балакирева на данный момент переполнена и не может вместить всех желающих в стенах своего здания, поэтому крайне необходимо выделить школе дополнительные площади. Если у детей есть желание творчески развиваться, мы обязаны всеми способами предоставить им эту возможность. Дети — это будущее страны, — сказал ярославский спортсмен.

Остается гадать, какие приоритеты у города и как он отреагирует на запрос Ильи Горохова.

Фото с обращением Горохов выложил в Instagram прямо накануне муниципалитета — или чтобы напомнить об этом завтра, или чтобы его быстрее услышали.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Илья Горохов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: 06.02.2018 На тебе, как на войне: в мэрии Ярославля рассказали, когда с дорог исчезнет «стиральная доска»

Здоровье
Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке

Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (12): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,80 56,99
EUR 70,40 70,63
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.02
USD 57,22 0,59
EUR 70,93 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.