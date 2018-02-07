|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Экс-хоккеист «Локомотива» требует от властей помощи
7 февраля 2018 07:16
3 220 6
В мэрию города Ярославля поступило обращение муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Балакирева» о предоставлении дополнительных площадей. С инициативой вышел депутат муниципалитета Илья Горохов. Да ещё какой депутат — бывший игрок «Локомотива».
— Школа искусств имени Балакирева на данный момент переполнена и не может вместить всех желающих в стенах своего здания, поэтому крайне необходимо выделить школе дополнительные площади. Если у детей есть желание творчески развиваться, мы обязаны всеми способами предоставить им эту возможность. Дети — это будущее страны, — сказал ярославский спортсмен.
Остается гадать, какие приоритеты у города и как он отреагирует на запрос Ильи Горохова.
Фото с обращением Горохов выложил в Instagram прямо накануне муниципалитета — или чтобы напомнить об этом завтра, или чтобы его быстрее услышали.
Фото: Илья Горохов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 06.02.2018 На тебе, как на войне: в мэрии Ярославля рассказали, когда с дорог исчезнет «стиральная доска»
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров