Экс-хоккеист «Локомотива» требует от властей помощи

«Дети — будущее страны», — считает Горохов

В мэрию города Ярославля поступило обращение муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени Балакирева» о предоставлении дополнительных площадей. С инициативой вышел депутат муниципалитета Илья Горохов. Да ещё какой депутат — бывший игрок «Локомотива».

— Школа искусств имени Балакирева на данный момент переполнена и не может вместить всех желающих в стенах своего здания, поэтому крайне необходимо выделить школе дополнительные площади. Если у детей есть желание творчески развиваться, мы обязаны всеми способами предоставить им эту возможность. Дети — это будущее страны, — сказал ярославский спортсмен.

Остается гадать, какие приоритеты у города и как он отреагирует на запрос Ильи Горохова.

Фото с обращением Горохов выложил в Instagram прямо накануне муниципалитета — или чтобы напомнить об этом завтра, или чтобы его быстрее услышали.