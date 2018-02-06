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На тебе, как на войне: в мэрии Ярославля рассказали, когда с дорог исчезнет «стиральная доска»
6 февраля 2018 21:31
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Если не снежный ад, то стиральная доска изо льда. Погода пробует ярославский автовладельцев на прочность. Только утих снегопад, как дороги покрылись ледяными кочками, а где-то даже практически глыбами. Многие пересели на общественный транспорт — воевать с такими дорогами нет смысла. И машину жалко. Да и пешеходам приходится несладко. К остановке не пробраться, только если по воздуху лететь.
— Ехала домой в маршрутке, это ужас, у остановок лёд и кочки. Завтра даже не хочу на своей машине, прям жалко, — жалуется ярославна Анна Корнилова.
Мы спросили у мэрии Ярославля, когда же дороги станут дорогами, а не стиральной доской.
— Постараемся устранить этой ночью, — уверяют чиновники. — Работы ведутся регулярно, в круглосуточном режиме. Мобилизованы все службы. Глобально — всё устраняется ночью, так как днём создает препятствие автомобильный трафик. Работы ведутся поэтапно, от перехода одной магистрали к другой.
Фото: Анна Ёлкина
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