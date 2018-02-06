На тебе, как на войне: в мэрии Ярославля рассказали, когда с дорог исчезнет «стиральная доска»

На дорогах одни ледяные кочки

Если не снежный ад, то стиральная доска изо льда. Погода пробует ярославский автовладельцев на прочность. Только утих снегопад, как дороги покрылись ледяными кочками, а где-то даже практически глыбами. Многие пересели на общественный транспорт — воевать с такими дорогами нет смысла. И машину жалко. Да и пешеходам приходится несладко. К остановке не пробраться, только если по воздуху лететь.

— Ехала домой в маршрутке, это ужас, у остановок лёд и кочки. Завтра даже не хочу на своей машине, прям жалко, — жалуется ярославна Анна Корнилова.

Мы спросили у мэрии Ярославля, когда же дороги станут дорогами, а не стиральной доской.

— Постараемся устранить этой ночью, — уверяют чиновники. — Работы ведутся регулярно, в круглосуточном режиме. Мобилизованы все службы. Глобально — всё устраняется ночью, так как днём создает препятствие автомобильный трафик. Работы ведутся поэтапно, от перехода одной магистрали к другой.