Папа заплатил алименты сыну лишь после того, как приставы забрали у мужчины права

Мужчина заплатил весь долг сразу

Отец заплатил алименты на маленького сына лишь после того, как лишился водительских прав. Житель Тутаева не платил деньги бывшей супруге долгое время. В результате накопилось 316 тысяч рублей.

— Судебный пристав-исполнитель получил сведения о том, что должник имеет водительское удостоверение и вынес постановление об ограничении спецправ. Данная мера оказалась весьма действенной. Мужчина за короткий срок нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме. Надо отметить, что именно перспектива «лишиться руля» заставляет исполнять долговые обязательства, — рассказали в службе судебных приставов.