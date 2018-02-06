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Папа заплатил алименты сыну лишь после того, как приставы забрали у мужчины права
6 февраля 2018 20:26
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Отец заплатил алименты на маленького сына лишь после того, как лишился водительских прав. Житель Тутаева не платил деньги бывшей супруге долгое время. В результате накопилось 316 тысяч рублей.
— Судебный пристав-исполнитель получил сведения о том, что должник имеет водительское удостоверение и вынес постановление об ограничении спецправ. Данная мера оказалась весьма действенной. Мужчина за короткий срок нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме. Надо отметить, что именно перспектива «лишиться руля» заставляет исполнять долговые обязательства, — рассказали в службе судебных приставов.
Фото: судебные приставы по ЯО
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