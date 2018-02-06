×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Папа заплатил алименты сыну лишь после того, как приставы забрали у мужчины права

6 февраля 2018 20:26
757 1
дети, деньги, алименты, права, машина, Ярославль

Отец заплатил алименты на маленького сына лишь после того, как лишился водительских прав. Житель Тутаева не платил деньги бывшей супруге долгое время. В результате накопилось 316 тысяч рублей.

— Судебный пристав-исполнитель получил сведения о том, что должник имеет водительское удостоверение и вынес постановление об ограничении спецправ. Данная мера оказалась весьма действенной. Мужчина за короткий срок нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме. Надо отметить, что именно перспектива «лишиться руля» заставляет исполнять долговые обязательства, — рассказали в службе судебных приставов.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: судебные приставы по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: В Ярославской области иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу на красный

Здоровье
Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке

Как восстановить здоровье и сохранить нервы в порядке
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (12): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,80 57,58
EUR 70,10 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.02
USD 57,22 0,59
EUR 70,93 0,43
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.