В Ярославской области иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу на красный

Водитель не успел затормозить

Сегодня рано утром в Рыбинске «Ауди» сбила 22-летнего мужчину на пешеходном переходе.

— ДТП произошло в 7:20 на Шекснинском шоссе. Молодой человек переходил дорогу на красный сигнал светофора, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

На скользкой дороге 31-летний водитель не успел вовремя затормозить. В результате аварии пешеход с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.