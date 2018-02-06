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В Ярославской области иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу на красный
6 февраля 2018 20:24
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Сегодня рано утром в Рыбинске «Ауди» сбила 22-летнего мужчину на пешеходном переходе.
— ДТП произошло в 7:20 на Шекснинском шоссе. Молодой человек переходил дорогу на красный сигнал светофора, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
На скользкой дороге 31-летний водитель не успел вовремя затормозить. В результате аварии пешеход с тяжёлыми травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: МЧС по ЯО
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