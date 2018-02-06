В Ярославле расстреляли внедорожник: появилось видео

Разборки устроили около дороги

Появилось видео, как в Ярославле устроили разборки в духе 90-х. Видно плохо — камера видеонаблюдения стоит далеко. Всё действие разворачивается в левом верхнем углу.

По кадрам всё же можно разглядеть, что происходит какой-то конфликт — около джипа вдруг собирается толпа мужчин и оживлённо что-то обсуждает. Потом участников становится чуть меньше. Через несколько минут на место подъезжает полиция, и снова начинает бурлить движение.

Всё произошло 3 февраля вечером рядом с рынком в Заволжском районе. Огонь по автомобилю «Тойота Ленд Крузер» открыли люди, проезжавшие на другой машине. Несколько пуль попали в «Тойоту».

— Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кто стрелял и из какого оружия, сейчас выясняют полицейские, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Видео предоставлено: Безопасный регион.