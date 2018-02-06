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В Ярославле расстреляли внедорожник: появилось видео
6 февраля 2018 18:10
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Появилось видео, как в Ярославле устроили разборки в духе 90-х. Видно плохо — камера видеонаблюдения стоит далеко. Всё действие разворачивается в левом верхнем углу.
По кадрам всё же можно разглядеть, что происходит какой-то конфликт — около джипа вдруг собирается толпа мужчин и оживлённо что-то обсуждает. Потом участников становится чуть меньше. Через несколько минут на место подъезжает полиция, и снова начинает бурлить движение.
Всё произошло 3 февраля вечером рядом с рынком в Заволжском районе. Огонь по автомобилю «Тойота Ленд Крузер» открыли люди, проезжавшие на другой машине. Несколько пуль попали в «Тойоту».
— Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Кто стрелял и из какого оружия, сейчас выясняют полицейские, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Видео предоставлено: Безопасный регион.
Фото: SafeRegion.net
Видео: SafeRegion.net Безопасный регион
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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