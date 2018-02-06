ДТП на Толбухинском мосту: Мышкинский проезд и Горвал встали в пробке

Авария парализовала движение на Мышкинском проезде

Мышкинский проезд встал в пробку аж от Магистральной улицы и до Толбухинского моста. Горвал тоже окрашивается на «Яндекс.Картах» в багровый цвет. Причиной пробки стала авария. Прямо на въезде на мост столкнулись легковушка и грузовик.

— Машины столкнулись на подъеме, их не объехать, — рассказали очевидцы ДТП.

Чтобы попасть на мост со стороны Ярославля-Главного, придется выезжать на проспект Толбухина с Большой Октябрьской.

Еще одна авария парализовала движение из центра под мостом.

В сторону Перекопа пробки

Движение на проспекте Октября парализовали застрявшие на трамвайных путях фуры.