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ДТП на Толбухинском мосту: Мышкинский проезд и Горвал встали в пробке
6 февраля 2018 17:45
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Мышкинский проезд встал в пробку аж от Магистральной улицы и до Толбухинского моста. Горвал тоже окрашивается на «Яндекс.Картах» в багровый цвет. Причиной пробки стала авария. Прямо на въезде на мост столкнулись легковушка и грузовик.
— Машины столкнулись на подъеме, их не объехать, — рассказали очевидцы ДТП.
Чтобы попасть на мост со стороны Ярославля-Главного, придется выезжать на проспект Толбухина с Большой Октябрьской.
Еще одна авария парализовала движение из центра под мостом.
Движение на проспекте Октября парализовали застрявшие на трамвайных путях фуры.
Фото: Александра Савельева, «Яндекс-карты»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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