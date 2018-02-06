В Ярославле коммунальщики на руках перенесли машину, мешавшую чистить дорогу

Коммунальщики вручную перепарковали машину, мешавшую чистить дорогу

В интернет залили видеоролик, попавший на камеры городского видеонаблюдения. На кадрах видно, как работники коммунальных служб руками переставляют на парковку машину, небрежно брошенную почти на дороге. Легковушка не давала рабочим почистить дорогу от снега.

Ну а как ещё чистить дороги? Мэрия постоянно вводит «снежный билет», уговаривая ярославцев пересесть на общественный транспорт и оставить авто в гараже или на стоянке, а тут так нагло паркуются. Прямо в том месте, где почистить ну просто необходимо.

Видео, смонтированное интернет-пользователями, воспроизводится в ускоренном режиме и на кадрах видно всё — от того момента, как машина подъехала и из неё вышел водитель, до того времени, когда её перепарковали коммунальщики.

— Человека не было как минимум 45 минут, — пишет в группе «Первый ярославский автопортал "Автопортал76.ру"» в социальной сети «ВКонтакте» Марина Смирнова. - Вообще думала, в конце видео они его снегом закопают .

— Ещё и так аккуратно запарковали. Кто-то и за рулём-то намного хуже паркуется, — отметила Яна Усольцева.

Ненастье сближает ярославцев. Снегом уже и налюбовались, и нажаловались на него. Теперь, когда в городе царит снежный апокалипсис, его жители активно друг другу помогают: помогают откапывать машины, вытаскивать застрявший транспорт, даже коммунальщикам помогают разгребать сугробы с дорог.

Ярославцы благодарят близких людей за помощь. В нашей группе «ВКонтакте» мы завели отдельный пост для таких благодарностей.