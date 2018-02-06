Под Ярославлем незаконно слили полторы тысячи тонн опасных нефтяных отходов

Все отходы уже вывезли, а на их место засыпали плодородную почву

В Ярославском районе около железнодорожной станции местное предприятие незаконно слило почти 1,5 тысячи опасных нефтяных отходов. Мало того, что рядом находятся деревни Тенино и Залесье, так химикаты растеклись по 2,5 тысячи квадратных метров земли и могли попасть в грунтовые воды.

— Мы провели проверку и выдали руководству предприятия предписание — отходы утилизировать, — рассказали в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. — Все отходы вывезли, а заодно и 101 кубический метр загрязнённой почвы. После этого засыпали место плодородным слоем почвы.

Теперь, когда риск загрязнения экологии миновал, начались разборки. В отношении сотрудников предприятия, отдавших приказ сбросить нефтепродукты, а также его руководства возбудили уголовное дело.

Недавно специалисты природоохранной прокуратуры нашли ещё один сброс опасных отходов, которые чуть не попали через Волгу в водопровод.