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Город

Под Ярославлем незаконно слили полторы тысячи тонн опасных нефтяных отходов

6 февраля 2018 17:05
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экология, нефтепродукты, Ярославль

В Ярославском районе около железнодорожной станции местное предприятие незаконно слило почти 1,5 тысячи опасных нефтяных отходов. Мало того, что рядом находятся деревни Тенино и Залесье, так химикаты растеклись по 2,5 тысячи квадратных метров земли и могли попасть в грунтовые воды.

— Мы провели проверку и выдали руководству предприятия предписание — отходы утилизировать, — рассказали в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. — Все отходы вывезли, а заодно и 101 кубический метр загрязнённой почвы. После этого засыпали место плодородным слоем почвы.

Теперь, когда риск загрязнения экологии миновал, начались разборки. В отношении сотрудников предприятия, отдавших приказ сбросить нефтепродукты, а также его руководства возбудили уголовное дело.

Недавно специалисты природоохранной прокуратуры нашли ещё один сброс опасных отходов, которые чуть не попали через Волгу в водопровод.

Михаил Контуев
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Фото: МВД
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